Reportages découverte du 8 décembre 2019 - Adjugé... Mon premier coup de marteau

Depuis des siècles, la célèbre formule « Adjugé, vendu », accompagnée du coup de marteau, définit le commissaire-priseur. En France, ils sont 629 à exercer ce métier, en majorité des hommes d’une cinquantaine d’année. Mais depuis quelques années une nouvelle génération semble prendre la relève, plus jeune, plus féminine mais aussi attirée par d’autres types d’objets. Ainsi, les jouets, le mobilier design, et même le Street art font leur entrée dans les célèbres maisons de vente. Pendant plusieurs mois, nous suivrons de jeunes commissaires-priseurs, des débutants, parfois même des étudiants…bien décidés à devenir les futures stars du marteau. Mais, pour y arriver, le parcours est semé d’embûches. Il faudra être capable de dénicher une pièce d’exception, celle qui dopera les enchères et fera leur réputation. Capable aussi d’assurer le spectacle, chauffer la salle, maintenir une bonne dose d’adrénaline pour ne pas grever les offres. Et enfin abattre son marteau sans faiblir.