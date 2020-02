Reportages découverte du 8 février 2020 - Rester zen : un défi

Un reportage de Clémentine Mazoyer et Jean-François Coulomb des ArtsImages : Pierre-Antoine Auger, Adèle PrugnaudMontage : Colin GuillemantProduction : STP Productions Le stress au travail, un rythme à 100 à l’heure, la vie moderne prend parfois des allures de course interminable. Neuf Français sur dix avouent être stressés. Alors, ils sont nombreux à vouloir retrouver leur sérénité à travers la méditation ou de nouvelles thérapies. Avec deux millions de pratiquants en France, le yoga, tient le haute de l’affiche mais il existe bien d’autres méthodes pour être plus zen : sylvothérapie, yoga du rire, sophrologie… Il faut être zen à tout prix.