Reportages découverte du 8 janvier 2022 - Des femmes et des hommes de lettres pas comme les autres

Un reportage de Gautier Dubois et Philippe MoreauImage : Philippe MoreauMontage : Laurent LefebvreProduction : Particules ProductionsIls nous apportent les nouvelles… bonnes comme mauvaises. Les petits cadeaux… comme les factures. La France compte 65 000 facteurs qui parcourent le territoire, à vélo ou en voiture. Avec le développement des courriels et des livraisons, il y a moins de lettres mais plus de colis à distribuer. Surtout, le facteur crée un lien social avec des personnes isolées et généralement âgées. Il est celui qui apporte, bien plus que le courrier, du réconfort et une présence à ces clients parfois fragiles. Certains d’entre eux travaillent en altitude ou dans des zones isolées et leurs tournées s’apparentent parfois à un parcours du combattant.Pendant plusieurs mois une équipe de "Reportages découverte" a accompagné, ces facteurs pas comme les autres… sur la route des lettres.