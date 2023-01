Reportages découverte du 8 janvier 2023 - • Disparues de l'Yonne, autopsie d'un scandale - épisode 1 : Les oubliées de la Ddass

On l'appelle "L'affaire des disparues de l'Yonne" ou "L'affaire Emile Louis". C'est l'une des plus grandes affaires judiciaires que la France ait connues. Une saga avec de multiples rebondissements à laquelle "Reportages découverte" consacre trois épisodes. Grace à des interviews exclusives, des archives et des reconstitutions, nos équipes ont pu reconstituer ce fait divers hors du commun et en relever de nombreuses zones d'ombres.