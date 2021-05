Reportages découverte du 8 mai 2021 - Et si on allait au marché ?

Un reportage de Karine Guillaumain et Bénédicte DelfautImages : Emilie Denis, Karine Guillaumain et Mathieu PansardMontage : Bruno EsquirolProduction : Mischia ProductionsLes marchés sont le «cœur» de nos villes. Ils nous livrent au pied de nos portes des produits qui doivent être d’une fraîcheur et d’une qualité irréprochables. Les Français les plébiscitent, au point qu’ils s’en ouvrent plus de 3 000, chaque année. Mais face à la concurrence des grandes surfaces ou de la livraison à domicile, pour maintenir l’engouement, ils doivent sans cesse se renouveler, s’adapter au goût des consommateurs. Entre business et solidarité, innovation et tradition, les marchés se réinventent. Pendant un an, nous sommes passés côté coulisses, près de ceux qui en sont les acteurs et les metteurs en scène.