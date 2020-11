Reportages découverte du 8 novembre 2020 - Les apprentis prennent la route

Un reportage de Bertrand Aguirre et Remi CadoretImages : Remi CadoretMontage : Manuel GuillonProduction : Altapress/ CBA Productions Depuis le Moyen Âge, ils arpentent les routes en quête de nouveaux savoirs, de nouvelles techniques. Aujourd'hui, les Compagnons du devoir continuent de former des jeunes hommes et femmes aux métiers manuels : charpentiers, carrossiers, tailleurs de pierre ou maréchaux ferrants. Mais depuis peu, ils doivent compléter leur apprentissage par une année à l'étranger. Livrés à eux-mêmes ils doivent trouver un employeur, un logement et souvent apprendre une nouvelle langue. Pendant près d'un an, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre apprentis dans leurs aventures à travers le monde.