Reportages découverte du 9 août 2020 - Les mystères de L'île d'Yeu

Un film de Nicolas Bourgouin et Alexandre GosseletImage : Katell Djian, Alexandre Gosselet, Raynald LelloucheMontage : Alexandre Gosselet, Raynald LelloucheLes productions du moment L’ile d’Yeu est l’ile la plus éloignée du continent après la Corse. À 17 km au large de la Vendée, c’est une île de taille plus que modeste, « un caillou », comme disent les 4703 habitants qui y vivent à l’année. Mais sur l’ile d’Yeu, il n’est pas rare de rencontrer des gens heureux. On dit que celui qui a quitté l’île d’Yeu veut absolument y revenir et que celui qui la découvre rêve de s’y installer. Une équipe de « Reportages découverte » a rencontré quatre islais pour qui le rêve de vivre ici, sur l’ile d’Yeu, est devenu réalité. Ils vont vous faire découvrir leurs secrets du bonheur.