Reportages découverte du 9 juillet 2023 - Travail au noir, les nouvelles fraudes

Chaque année, plus de 2,5 millions de Français exerceraient une activité non déclarée. Un phénomène qui coûterait plus de 8 milliards d'euros aux finances publiques. Alors, pour tenter de stopper l'hémorragie financière, les services de l’Etat sont mobilisés tous azimuts. Pendant plusieurs mois une équipe de « Reportages découverte » a mené l’enquête.