Reportages découverte du 9 mai 2020 - A nous la France !

Chaque année, des milliers d'étrangers viennent s'installer en France. Mutation professionnelle, cursus universitaire et aussi notre mode de vie, notre gastronomie, notre patrimoine culturel... Pendant un an, nous allons vivre au côté de ces familles, qui ont choisi de s’y ’installer. Nous allons suivre leurs aventures, entre joie et désillusion… Herry a quitté Shanghai pour Mouvaux près de Roubaix. Il vient d’accepter un poste important dans la société Leroy Merlin pour laquelle il travaillait en Chine. Il emmène avec lui sa femme et ses deux filles… Bart et sa famille vont poser leurs valises à Collioure, un village dont ils sont tombés amoureux un été. Mais derrière la carte postale se cache parfois une toute autre réalité… Enfin, Eduardo va lui s’installer à Paris avec sa femme et ses deux fils pour suivre un cursus économique réputé dans le monde entier… Ils vont devoir transformer leur visa en titre de séjour…