Reportages découverte du dimanche 3 mars 2024

Bâtir sa maison de ses propres mains, un rêve qui semble tout droit sorti des contes pour enfants : maison de paille, de bois ou de briques ? En France, ils seraient pourtant entre 8 000 et 10 000 foyers à se lancer, chaque année, dans l’aventure de "l’autoconstruction", soit plus de 5 % de l’ensemble des maisons construites. Par amour du bricolage, pour s’approprier sa vie mais le plus souvent par souci d’économie. Une équipe de « Reportages découverte » a suivi quatre familles qui ont entrepris de bâtir elles-mêmes la petite maison de leurs rêves.