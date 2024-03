Reportages découverte du samedi 2 mars 2024

Longtemps les artisans d’art ont œuvré en toute discrétion, dans l'ombre de leurs ateliers. Leurs savoir-faire étaient connus mais peu valorisés. Mais depuis peu, ils gagnent en reconnaissance et en notoriété. Grace à des concours certains sont devenus champion du monde ou meilleur ouvrier de France. Chaque discipline a même ses stars. Car l’artisanat répond à des critères revenus à la mode : le « made in France », l’humain, la pérennité des savoirs et des pièces conçues pour durer une vie entière. Chaudronniers, carrossier, ébéniste ou luthier, pendant près d’un an une équipe de « Reportages découverte » a suivi des artisans, aguerris ou apprentis, qui se lancent dans des défis hors du commun.