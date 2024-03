Reportages découverte du samedi 9 mars 2024

Elles sont souvent objets de fantasme et synonymes de douceur de vivre, elles ont également leurs côtés sombres qu’on découvre quand on fait le choix d’y vivre… Les îles. Si la crise sanitaire a poussé bon nombre de français à quitter les villes pour la province, certains ont fait un choix encore plus radical, celui d’aller poser leurs valises sur des confettis rocheux. Leur Eldorado n’est pas toujours celui auquel on pense. L’île qu’ils ont choisie, loin des cartes postales avec cocotiers et sable blanc, peut être balayée par les vents et les tempêtes, totalement isolée ou dépeuplée certains mois d’hiver, mais ceux que nous allons suivre cultivent le goût de l’insularité. Ils ont en commun d’avoir tout quitté à la recherche d’une meilleure qualité de vie et découvrent une nouvelle manière de vivre et travailler sur des territoires un peu isolés de la civilisation.