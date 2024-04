Reportages découverte - Histoires de bricoleurs : Galères et défis , épisode 1

Les Français ont le bricolage dans la peau. Et plus encore, depuis la crise sanitaire. En l'espace de quelques mois, la moitié de l'exagone a repris sa caisse à outils pour le plaisir ou par souci d'économies. Alors que le marché du bricolage n'augmentaient que d'1 à 2% par an ces dix dernières années, en 2021, il a fait un bond de 11,6% pour atteindre un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros. Mais ne s'improvise pas bricoleur qui veut. Pendant près d'un an, nous avons suivi, un peu partout en France, les péripéties de ces bricoleuses et bricoleurs, novices ou chevronnés, qui n'ont pas toujours mesuré l'ampleur de leurs projets.