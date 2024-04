Reportages découverte - La France en roue libre

Leur boulot, c’est rouler. Leur passion, c’est voir du pays. Commerçant ou soignant ambulant, organisateur de séjours touristiques itinérants ou encore aménageur de vans de loisirs... Chaque jour, ces femmes et ces hommes prennent le volant et avalent des kilomètres pour satisfaire leurs clients, avec tous les aléas que cette vie mouvementée comporte ! A bord de 4 véhicules -van, camion, bus et 4x4- nous vous proposons 4 road-trips sur les routes de France. Un film vrombissant où les péripéties de nos personnages n’auront d’égal que la beauté des paysages ! En Corse, nous suivrons les aventures d’un duo de choc, Kara et Alexandra, opticienne itinérante et lunetière. Elles ambitionnent de dépoussiérer l’artisanat traditionnel corse, en créant une collection de lunettes solaires haut de gamme, pop et flashy. En Suisse et en Ardèche, c’est l’histoire poignante de Marion que nous filmerons. Cette maman célibataire de 33 ans, est fleuriste ambulante à bord d’un « flower-truck ». Mais elle a du mal à gagner sa vie, au point qu’elle a dû retourner vivre avec son fils chez ses parents. Elle doit trouver des débouchés plus lucratifs pour sortir de cette galère. Dans le Val de Loire et le Lot, Guillaume et Alexandre vont emmener pour la première fois des visiteurs dans leur tout nouveau bus-hôtel itinérant, pour une escapade d’une semaine qui s’avère rocambolesque. C’est une course contre la montre qui attend Julien, star des vans aménagés. Il n’a que quelques semaines pour créer un nouveau van familial 4 places. S’il y parvient, il va l’exposer au salon « En Van Simone » à Issoire, où il est attendu comme le messie.