Reportages découverte - Les paradis du camping

L’été, le camping est de très loin le premier mode d’hébergement collectif en France. Près de 25 millions de personnes passent une partie de leurs vacances estivales dans un camping. Et avec plus de 7000 établissements, il y en a pour toutes les bourses et toutes les envies. Cet été les équipes de « Reportages découverte » ont posé leurs valises dans deux campings bien différents. D’un côté, une petite structure familiale dans la Manche, entourée des vertes prairies de Normandie. Ici, une centaine de clients fidèles viennent chaque année chercher le calme. De l’autre, sur les immenses plages de Charente Maritime, une grosse machine de loisirs bien huilée, pensée pour que toutes les générations trouvent leur bonheur sans avoir à sortir de l’établissement. Bienvenue au camping !