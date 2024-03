Reportages découverte - Venise au féminin

Pour faire vivre Venise la Sérénissime et accueillir les 30 millions de visiteurs annuels, les vénitiens sont à pied d’œuvre pour faire vivre la ville Plusieurs femmes sont devenues les gardiennes des traditions de la cité des Doges, vénitiennes, comme françaises, par amour de la ville et pour être certaines de perpétuer le patrimoine. > Ainsi les sœurs Micheluzzi ont repris la fabrication de verres soufflés de Murano, et exposent pour la première fois à la Biennale, Servane , l’écrivaine des plus beaux palais vénitiens, est chargée de mettre en scène la vente de milliers de pièces de l’hôtel Bauer, mythique établissement du grand canal. Chiara est aux commandes depuis 7 ans du restaurant étoilé Venissa,sur l’île de Mazzorbo.Elle cuisine exclusivement les produits locaux et saisonniers qui poussent sur les îles de la lagune.Aurora est médecin urgentiste depuis trois ans à l’hôpital de Venise. Elles ne sont que trois femmes médecins sur les 120 membres du personnel. Avec elle, nous découvrirons l’hôpital musée de Venise, le rythme des gardes, , et la complexité des interventions en bateau sur la lagune