Reportages découverte - Ventes aux enchères : une histoire de famille

Dans la salle ou sur internet, les ventes aux enchères attirent de plus en plus de Français. Pour les mener : des commissaires-priseurs. Mais leur travail ne se limite pas à cela. Ils doivent trouver, dénicher, expertiser... Dans les greniers, les garages, les caves ou simplement posés sur l'étagère d'un salon. Parmi les quatre plus grandes maisons de vente aux enchères de notre pays, l'étude Aguttes est la dernière à être aux mains de la même famille. Pendant plusieurs mois une ésuipe de "Reportages découverte" s'est plongée dans les coulisses de cette étude atypique.