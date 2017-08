Reportages Faits divers du 12 août 2017 - L'affaire Bettina Beau / L 'affaire Frères Brunel  

Affaire BETTINA BEAUUn reportage de Hélène Petiot Image : Gabriele Buti / Frédéric Valtier / Guillaume TaverneMontage : Nicolas Bellot / Hervé Lavigne Agence de presse : TF1 Production Le 27 février 2012, Philippe Gletty quitte son entreprise pour un rendez-vous extérieur. Il ne reviendra jamais… Son corps criblé de balles est retrouvé une semaine plus tard sur un petit chemin boisé du Massif du Pilat, dans la Loire. Personnalité incontournable de la région, l'homme dévorait la vie : parti de rien, il avait monté seul son entreprise " Princeps Alu ", une success story locale passée de 2 à 48 salariés en quelques années. Au fil de l'enquête, se dessine le portrait d'un homme dynamique et volontaire qui ne cachait pas sa réussite. Mais il était aussi amateur de belles femmes et provoquait beaucoup d'envie et de jalousie… A-t-il été victime d'un mari trompé ? Ou faut-il chercher parmi ses nombreuses conquêtes ? Aujourd'hui, sa famille et ses proches se confient sur ce drame qui a bouleversé leur vie. L'Affaire Bettina Beau, une histoire racontée par Jacques Pradel. Affaire BRUNEL Un reportage de Stéphane Bouchet Image : Izvoren Depuiset / Guillaume Taverne Montage : Hervé Lavigne Agence de presse : Troisième Œil Productions Le 3 novembre 2015, le cadavre de Jean-Marc Brunel est découvert au fond d'un puits, à Châteauneuf du Pape, dans le Vaucluse. Cela faisait plus de 15 jours que ses parents et sa compagne était sans nouvelles de ce quinquagénaire sérieux et tranquille, qui avait repris l'entreprise familiale depuis quelques années. Très vite, les soupçons se portent sur le propre frère de la victime, Dominique. Installé depuis 20 ans au Panama, il était justement de passage dans la région au moment des faits. La jalousie qu'il vouait à son frère depuis l'enfance suffit-elle à faire de lui un meurtrier ? Aujourd'hui, Irène et Michel Brunel, leurs parents, ainsi que des proches, confient à nos équipes l'enfer qu'ils traversent depuis cette tragédie familiale.L'affaire Brunel : une histoire particulièrement émouvante racontée par Jacques Pradel.