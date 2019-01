Reportages Faits divers du 12 janvier 2019 - Les grands flics racontent... Episode 2

Un reportage d’Alexandra ColineauImages : Nicolas Beauchamps, Joseph Haley, Jérémy Defalt, Manuel Laigre et Quentin TheronMontage : Marion Cantor, Elise Leygnier et Franck NosalTony Comiti Productions Ce sont des figures du célèbre 36 quai des Orfèvres. Claude Cances a dirigé l’anti-gang avant de devenir le patron de la PJ parisienne. Bernard Pasqualini est un ancien commissaire de la crim’. Ange Mancini a été le premier patron du RAID, qu’il a créé avec Robert Broussard, le tombeur de Jacques Mesrine. Richard Marlet a été le patron de l’identité judiciaire. Service qu’il a révolutionné. Durant leur carrière, ils ont traqué les plus redoutables gangsters et arrêté de nombreux assassins. Ils plongent dans leurs souvenirs pour nous raconter, chacun, une grande affaire qui a marqué leur carrière.