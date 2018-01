Reportages Faits divers du 13 janvier 2018 - Affaires classées, sur la piste des tueurs n°2 & Affaires classées : la vérité à tout prix

Affaires classées, sur la piste des tueurs. On les appelle les "meurtres non-élucidés", les "affaires classées" ou les "cold cases". Chaque année des enquêtes pour homicide n'aboutissent pas. Le tueur court toujours. Ce n'est parfois que quelques années, voire dizaines d'années plus tard que, grâce à un élément nouveau, à la persévérance de la famille de la victime ou à une récidive malheureuse, l'enquête est rouverte. Pendant près d'un an, les équipes de Grands Reportages ont suivi l'évolution de deux affaires, riches de rebondissements et d'émotion. Celle de Ludovic Janvier, enlevé le 17 mars 1983 dans la banlieue de Grenoble, sous les yeux de son grand frère ; et celle de trois jeunes femmes évaporées à Perpignan, dans les années 80. Cod case : la vérité à tout prix. Grands Reportages propose sur une enquête inédite, sur deux affaires classées, mais jamais résolues... Le cas de Romain Lannuzel, 20 ans, étudiant à Barcelone dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus, brutalement disparu le 13 novembre 2007 et Pascal Labarre, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Michèle Gillet. Depuis 2002, il tente de prouver son innocence et un nouveau témoignage pourrait relancer l'enquête...