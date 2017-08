Reportages Faits divers du 19 août 2017 - L'affaire Combier / L'affaireTravaglini  

Affaire Maël Combier Un reportage de Albert Bohbot Image : Guillaume TaverneMontage : Nicolas Bellot Agence de presse : Tf1 Production Février 2011, dans le Nord de l’Italie, près de la ville d’Impéria. Alors qu’il emprunte un chemin isolé pour se rendre à son travail, un homme aperçoit au sol une jeune femme inconsciente qui a reçu une balle dans la nuque. Qui est-elle ? Et comment est-elle arrivée là ? Au même moment, de l’autre côté de la frontière, près de Valence, la police est sur les dents. Les enquêteurs sont à la recherche d’un certain Maël Combier, 22 ans, marié et futur père de famille, qui a disparu sans laisser de trace. Ces deux événements sont-ils liés ? La réponse, c’est la victime elle-même qui la donnera plusieurs mois plus tard aux enquêteurs. Car miraculeusement, Samira se réveille du coma dans lequel elle est plongée avec une mémoire intacte, sans failles et qui accuse. Aujourd’hui, elle nous livre un témoignage bouleversant et revient avec force sur cette histoire d’amour qui a détruit sa vie.L’affaire Maël Combier, une histoire de passion amoureuse qui finit mal, racontée par Jacques Pradel. Affaire Jessy Travaglini Un reportage de Hélène Petiot Image : Gabriel Buti / Didier SoubrierMontage : Rodolphe Zagoury Agence de presse : Tf1 Production Le 12 octobre 2013, le cadavre d’Eloïse BAGNOLINI, jeune mère de famille de 30 ans, est retrouvé ligoté et étranglé dans le coffre de son véhicule. Une découverte macabre pour une victime, a priori, sans histoires. Mais derrière les apparences d’une vie tranquille, se dissimule, en réalité, une histoire d’adultère et surtout une rivale, Jessy TRAVAGLINI. Cette jolie jeune femme, au physique de star hollywoodienne, est en secret la maîtresse de son patron, Alain, qui n’est autre que le mari d’Eloïse. Depuis 3 ans, la jolie assistante et son amant étaient unis par un invraisemblable pacte érotique. Est-ce cela qui a poussé Jessy Travaglini à supprimer Eloïse ? Etait-elle jalouse au point de tuer sa rivale ? Avait-elle prémédité son acte ? La mère, la sœur et la meilleure amie d’Eloïse Bagnolini ont accepté de se confier à notre caméra afin de revenir sur cette terrible affaire qui a coûté la vie à celle qu’elles aimaient tant.Des témoignages dignes et poignants. L’Affaire Jessy Travaglini, l’histoire d’un triangle amoureux mortel, racontée par Jacques Pradel.