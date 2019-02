Reportages faits divers du 2 février 2019 - Affaire Rédoine Faïd - Affaire Magali Delavaud

Rédoine Faïd… C’est le braqueur le plus célèbre de France et l’ennemi public n° 1. A 46 ans, ce multirécidiviste a un CV impressionnant : cambriolages par dizaines, prise d’otages, attaques de fourgons blindés, et surtout roi de l’évasion. Comment a-t-il pu, une nouvelle fois, échapper à la surveillance des forces de l’ordre avant de retomber dans les mailles du filet trois mois plus tard ?Novembre 2014, Magali Delavaud, une mère de famille ne rentre pas chez elle après son travail. Sa voiture carbonisée est retrouvée en contrebas d’une petite route. A l’intérieur, son corps calciné.Magali a-t-elle été victime d’un grave accident ? Les enquêteurs en doutent. Mais si c’est un meurtre, alors qui aurait pu lui en vouloir à ce point ? Les équipes de Reportages Faits divers se sont penchés sur ces deux affaires pour tenter de comprendre leurs véritables sens.