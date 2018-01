Reportages Faits divers du 20 janvier 2018 - L'affaire Jean-Claude Romand - L'affaire Marguerite Lagrave

La Direction de l’Information propose Reportages Faits Divers, un magazine de la Rédaction, dirigé par Pascal Pinning. Affaire Jean-Claude Romand Un reportage de Mahaut ChantrelImages : Aurélien Fougère et Michaël ZouariMontage : Vincent GobertAgence de presse : Link production Prévessin, dans l’Ain, le 13 janvier 1993. La maison de la famille Romand est en flammes. A l’intérieur, une famille décimée et un seul survivant : Jean-Claude, le père, plongé dans le coma. Dans le village, c’est la stupéfaction. Et ce n’est que le début : car très vite, les enquêteurs vont découvrir que ce père de famille apprécié de tous, chercheur à l’OMS, voisin et ami haut-dessus de tout soupçon, cache en fait de très nombreux secrets… L’affaire Jean-Claude Romand, une affaire hors norme racontée par Jacques Pradel. Affaire Marguerite LagraveUn reportage de Frédéric Gilbert, Julien Mignot, Farrah Youbi et Hind BalouriImages : Kristell Lasonneur, Vincent Knafo et Guillaume TaverneMontage : Dimitri Opotchinsky, Nicolas Chenu, Julien Ducher et Nicolas ShultzAgence de presse : Link production Eysus est un village agricole de 700 habitants au pied des Pyrénées, à une quarantaine de kilomètres de l’Espagne. Une commune plus que tranquille avec une école maternelle, un bar et une petite maison d’hôtes. Il ne se passe jamais grand-chose à Eysus… Autant dire que la mort de Margot en 2001 a fait du bruit. Un crime presque parfait. Un crime qui alimente les conversations aujourd’hui encore !Le 12 novembre 2001, Marguerite Lagrave, 78 ans, est retrouvée morte, au beau milieu de son salon. Son corps présente de multiples fractures. Son visage est tuméfié. Deux plaies d’égorgement au cou ont entraîné une mort rapide. Pour les policiers, la thèse criminelle ne fait aucun doute. Mais qui pouvait en vouloir à la pauvre Margot ? Cette vieille dame qui vivait comme au début du XXème siècle : pas de réfrigérateur, pas de télévision, pas d'eau courante... Une femme au grand cœur que tout le village appréciait. Commence alors une enquête difficile. Cambriolage, crime familial... Toutes les pistes explorées par les gendarmes s'effondreront les unes après les autres. Il faudra un rebondissement incroyable, douze ans après le meurtre, pour enfin découvrir le meurtrier. Et la révélation de son identité en étonnera plus d'un...