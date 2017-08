Reportages Faits divers du 26 août 2017 - L'affaire Elodie Kulik / L'affaire Amandine Estrabaud  

Affaire Elodie KulikUn reportage de Nicolas Deliez et Hervé Lavigne Images : Guillaume TaverneMontage : Hervé LavigneAgence de presse : Alert Press Quinze ans après les faits, nous revenons sur l’affaire Elodie Kulik, une jeune et jolie banquière sauvagement violée et assassinée en janvier 2002 à Péronne, un petit village du Nord de la France. Sur la tombe de la jeune femme, son père Jacky fait le serment de se battre jusqu’au bout pour retrouver les assassins de sa fille. Après de nombreux rebondissements, grâce à un travail de fourmi et aux progrès de l’ADN, les enquêteurs mettront plus de dix ans à retrouver la trace des assassins. Le père d’Elodie Kulik, ses plus proches amis mais aussi les enquêteurs, ont accepté de se confier et de livrer les secrets de cette affaire hors-norme. Affaire Amandine Estrabaud Un reportage d’Albert Bohbot Images : Guillaume TaverneMontage : Pierre Le Chaponnier et Yoann BeaulieuAgence de presse : TF1 Production Le 19 juin 2013, près de Castres, dans le Tarn, Amandine Estrabaud, 30 ans, disparaît mystérieusement alors qu’elle rentrait en stop à son domicile. Depuis ce jour-là, personne n’a revu la jeune et jolie assistante d’éducation. Et son corps n’a jamais été retrouvé.Alors, que s’est-il passé ? Toute la région, bouleversée, vit depuis plus de quatre ans au rythme des nombreux rebondissements de l’enquête, qui a permis d’interpeller un suspect. Sa mère, sa tante et ses plus proches amis se confient sur cette absence qui mine leur vie et surtout sur leur espoir de connaître enfin la vérité. Une enquête inédite racontée par Jacques Pradel, qui lève le voile sur une affaire dramatique et émouvante.