Reportages Faits divers du 29 juillet 2017 - L'affaire Troadec - L'affaire Dupont de Ligonnès  

Mars 2017 à Orvault, près de Nantes. La famille Troadec, a priori sans histoire, disparaît mystérieusement de son domicile… Pendant plusieurs semaines, cette affaire incroyable va tenir la France en haleine. Une famille qui disparaît mystérieusement, des traces de sang inquiétantes, des indices éparpillés tels un jeu de piste macabre et pour finir, les terribles aveux du meurtrier présumé... L'enquête va mener les policiers près de Brest, mais aussi à Saint-Nazaire ou en Vendée, avant qu'ils ne parviennent enfin à reconstituer les pièces du puzzle et à établir que les quatre membres de la famille Troadec ont bien été assassinés dans des circonstances horribles. Comment les policiers ont-ils mené leur enquête jusqu'aux aveux du meurtrier présumé ? Quels sont les dessous de cette affaire hors-normes ? A-t-elle vraiment livré tous ses secrets ? Nos équipes reprennent tous les éléments de l'enquête, depuis le 1er jour, et reviennent sur les nombreux rebondissements de ce tragique drame familial. - Affaire Dupont de Ligonnès : Le 21 avril 2011, dans un quartier tranquille de la ville de Nantes, la police découvre les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants, ensevelis sous la terrasse de la maison familiale. Le père, Xavier de Ligonnès, a disparu. Il est aperçu quelques jours plus tard dans le sud de la France puis, plus aucune trace. Pendant des semaines, ce drame familial fait la une de la presse. Mais l'enquête piétine et aujourd'hui, six ans après les faits, le mystère demeure : que s'est-il passé ? Xavier Dupont-de Ligonnès a-t-il vraiment, comme le soupçonnent les enquêteurs, assassiné toute sa famille ? Et surtout, qu'est-il devenu ?