Reportages Faits divers du 5 août 2017 - L'affaire Béatrice Edouin - L'affaire Fatima Anechad  

Affaire Béatrice Edouin Un reportage de Virginie Selvetti / Hervé LavigneImage : Guillaume Taverne Montage : Hervé Lavigne Agence de presse : Alert Press Avril 2001. Claude Bichet, un entrepreneur de la Côte d’Azur, disparaît mystérieusement sans laisser de trace. Quelques mois plus tard, l’homme est retrouvé assassiné, une balle dans la tête. Très rapidement, les enquêteurs vont chercher du côté de sa maîtresse, une certaine Béatrice Edouin : elle sort beaucoup, dépense sans compter et surtout, elle fréquente des voyous peu recommandables… Mais pourquoi cette femme, qui se dit amoureuse, aurait-elle voulu la mort de son amant ?16 ans après le drame, la soeur et le fils de Claude Bichet se confient sur cette tragédie qui a bouleversé leur vie à jamais. L’affaire Béatrice Edouin, une histoire de vengeance digne d’un roman policier, racontée par Jacques Pradel. Affaire Fatima AnechadUn reportage de Stéphane BouchetImage : Guillaume Taverne / Hervé Lavigne Montage : Hervé Lavigne Agence de presse : Link Production Roger Bendeçon est un riche joaillier parisien. Le 30 avril 2002, il part au Maroc accompagné de sa nouvelle compagne, Fatima, pour y réaliser une affaire qu’on lui prédit exceptionnelle… Un aller sans retour pour ce riche commerçant que personne ne reverra plus jamais. A-t-il choisi de disparaître, comme l’affirme sa compagne Fatima Anechad ? Sa famille en doute… Aujourd’hui encore, et malgré une enquête menée des deux côtés de la Méditerranée, la fille du joaillier et son frère n’ont pas toutes les réponses. Karen et William nous confient d’ailleurs leur peur de ne jamais connaître la vérité. Sur fond de cercle de jeux et de lingots d’or… une affaire rocambolesque racontée par Jacques Pradel.