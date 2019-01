Reportages Faits divers du 5 janvier 2019 - Les Grands flics racontent... Episode 1

Les Grands Flics racontent… Episode 1 Un reportage de Sébastien GirodonImage : Sébastien Girodon et Nicolas BeauchampMontage : Alexandre Amaral et Gaël Pouvreau, Franck NosalLa série « Il était une fois : leurs plus grandes affaires » propose à des « Grands Flics », des légendes de la Police Judiciaire, de raconter l’enquête qui a bouleversé leur vie, qui a marqué un tournant dans leur carrière. Dans cet épisode exceptionnel, quatre affaires très différentes les unes des autres mais toutes quatre aussi extraordinaires et savoureuses les unes que les autres nous sont racontées par des « Grands Flics » truculents et hauts en couleur.