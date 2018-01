Reportages Faits divers du 6 janvier 2018 - Affaires classées sur la piste des tueurs & Affaires classées : l'heure du jugement

AFFAIRES CLASSEES SUR LA PISTE DES TUEURS (45’) C’est une révolution dans les enquêtes criminelles : aujourd’hui, 15, 20, 30 ans après un crime, grâce aux progrès de l’ADN, il est possible de retrouver un meurtrier. Des centaines de vieux dossiers jusque-là oubliés par la justice, des « cold cases » qui peuvent désormais être rouverts et élucidés… Un immense espoir pour des familles qui parfois n’y croyaient plus. En Saône et Loire, nous avons suivi le combat de deux mères de famille, Marie et Marie-Rose. Pendant 28 ans pour l’une, 18 ans pour l’autre, elles ont cherché les meurtriers de leurs filles. Aujourd’hui, Marie va enfin pouvoir assister au procès de l’assassin présumé de sa fille. Dans un an et demi, ce sera au tour de Marie Rose… En Picardie, pour tenter de retrouver le meurtrier d’une jeune fille de 16 ans en 1985, les gendarmes ont entrepris de prélever l’ADN de tous les hommes qui habitaient le village il y a 30 ans. Leur enquête les mène vers un étonnant suspect… AFFAIRES CLASSEES : L’HEURE DU JUGEMENT (45’) Le combat de Marie Rose Blétry est en train d’aboutir. Du 23 janvier au 3 février 2017 nous l’avons suivie aux assises pour le procès de l’assassin présumé de sa fille. Une audience sous haute tension. Pendant 9 jours, elle n’a pas quitté l’accusé des yeux, en attendant ses aveux…A quelques centaines de kilomètres de là, une autre famille aimerait que son combat aboutisse un jour à un procès. Samuel et Jeannette Kameugne ont perdu leur fils en 2008 et ne savent toujours pas pourquoi. Stéphane, 24 ans, était étudiant à l’Ecole nationale des Arts et Métiers de Châlons en Champagne. Il a disparu le soir de la fête de l’école. Son corps a été retrouvé dans un canal à 200 mètres de là. La justice a considéré qu’il s’agissait d’un accident mais la famille de Stéphane, persuadée du contraire, n’a jamais lâché. En juillet 2016, nous l’avons suivie dans le bureau du nouveau