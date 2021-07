Tous en "Seine" : histoire d'eau

Ce samedi, cap sur la Seine, le fleuve capital. Monumentale, sauvage ou industrielle, la Seine prend sa source au cœur de la Bourgogne et slalome sur 700 kilomètres jusqu'à l'estuaire du Havre, dans la Manche. C'est un lieu de passage et de vie. Pendant un an, de la Bourgogne à la Normandie, nous avons fait la rencontre de tous les amoureux du fleuve, qu'ils soient écrivains, restaurateurs ou tout simplement navigateurs. Alors, tous en "Seine" !