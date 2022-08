Green Heroes

Infos, Mag & Sport

Aujourd’hui encore plus qu’hier, alors que nous devons faire face à une crise sans précédent, il faut reconnecter monde urbain et monde rural pour un avenir commun plus respectueux du vivant. Qu’ils soient agriculteurs, éleveurs, architectes ou encore paysans urbains, nous allons suivre, aux quatre coins du monde, le quotidien de ces femmes et de ces hommes aux savoir-faire insoupçonnés et pourtant si précieux dans la sauvegarde de notre planète.