"Sous son regard - Le combat continue" : un documentaire exceptionnel rend hommage à Grégory Lemarchal

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Grégory Lemarchal s’éteignait le 30 avril 2007, emporté par la mucoviscidose, à l’âge de 23 ans. Dix ans après, les parents du chanteur découvert lors de la quatrième édition de la Star Academy, racontent son combat au quotidien et retracent son parcours dans un documentaire diffusé sur TMC, le 3 mai prochain, à 21 heures.

Laurence et Pierre Lemarchal ont ouvert leurs archives personnelles à Anne Peregrini, Marc Teynier et Bruno Tocaben, les réalisateurs de ce reportage exceptionnel. Les téléspectateurs découvriront des images inédites de l’enfance et l’adolescence de celui qui possède toujours une place particulière dans le cœur des Français. Photos et vidéos de vacances et puis le chemin parcouru depuis les scènes de karaoké jusqu’aux caméras de la Star Academy. Des personnalités qui ont cotoyé Grégory Lemarchal ont également tenu à apporter leurs témoignages et raconter qui était ce petit prodige de la musique. Patrick Fiori, Nikos Aliagas et Mickaël Landreau (parrains de l’association qui porte le nom du chanteur) partageront leurs souvenirs, tout comme les amis les plus proches du gagnant de la Star Ac’ 4.

Le documentaire s’intéresse aussi à la vie des parents de Grégory Lemarchal. Pendant un an, les caméras des trois réalisateurs ont suivi Laurence et Pierre Lemarchal dans leur combat quotidien. Depuis le décès de leur fils, ils parcourent la France avec l’Association Grégory Lemarchal pour expliquer ce qu’est la mucoviscidose et donc, tenter de lutter contre cette maladie. L’Association s’est donnée comme mission principale d’aider les patients malades, elle s’occupe d’alléger leur quotidien et finance la recherche et sensibilise sur l’importance du don d’organe.