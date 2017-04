Soutenez l’Association Grégory Lemarchal en faisant un don

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Il y a tout juste 10 ans, Grégory Lemarchal, trouvait la mort suite à sa grave maladie, la mucoviscidose. Ce chanteur à la voix d’or et au visage d’ange qui s’est fait connaitre en remportant la quatrième saison de la Star Academy, a marqué les esprits par sa force et son courage, et laisse aujourd’hui de très beaux souvenirs derrière lui. En 2007, juste après son décès, les parents de Grégory ont créé une association qui porte son nom, afin de sensibiliser et de faire connaître la mucoviscidose, et font appel à la générosité de tous pour récolter des dons. Pour continuer le combat contre la mucoviscidose, vous pouvez envoyer vos dons :

Par SMS

Pour donner 5 € à l’Association Grégory Lemarchal Envoyez GREG par SMS au 92 777 5€ prélevés sur facture mobile. Liste des opérateurs disponibles sur MyTF1.fr

Par internet

Rendez-vous sur le site de l’association : www.association-gregorylemarchal.org

Des rendez-vous à ne pas manquer

Ce samedi 22 avril, TF1 vous donne rendez-vous dans 50' Inside, pour un reportage consacré à Grégory Lemarchal. Le 30 avril prochain, vous pourrez également découvrir le documentaire "G. Lemarchal, 10 ans sous son regard", diffusé sur TF1. Et enfin, dernier rendez-vous à ne pas manquer sur NT1 le 03 mai prochain à 20H55, pour un prime spécial Grégory Lemarchal.