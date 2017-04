Exclu — Gregory Lemarchal, 10 ans sous son regard : découvrez les premières images du documentaire  

Grégory Lemarchal nous a quittés il y a tout juste dix ans, le 30 avril 2007, à l'aube de ses 24 ans. Le départ brutal du vainqueur de la Star Academy 4 a profondément choqué la population française, mais aussi mis en lumière la réalité de la mucoviscidose, maladie génétique mortelle la plus répandue en Europe. Depuis, Laurence et Pierre Lemarchal, ses parents, poursuivent le combat avec l'association qui porte son nom. Nous les avons suivis pendant un an sur les routes de France, pour comprendre pourquoi et pour qui ils ont choisi de se battre. Gregory Lemarchal, dix ans sous son regard, c'est mercredi 3 mai à 21h00 sur TMC.