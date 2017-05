Grégory Lemarchal, 10 ans sous son regard  

Grégory Lemarchal nous a quittés il y a tout juste dix ans, le 30 avril 2007, à l'aube de ses 24 ans. Le départ brutal du vainqueur de la Star Academy 4 a profondément choqué la population française, mais aussi mis en lumière la réalité de la mucoviscidose, maladie génétique mortelle la plus répandue en Europe. Depuis, Laurence et Pierre Lemarchal, ses parents, poursuivent le combat avec l'association qui porte son nom. Nous les avons suivis pendant un an sur les routes de France, pour comprendre pourquoi et pour qui ils ont choisi de se battre. Et comment Grégory est toujours présent au quotidien. Ils mènent leur vie à 100 à l'heure, à l'image de leur fils, de rencontres avec les patients et les familles partout dans le pays, en inaugurations dans des services hospitaliers réhabilités grâce à eux, en passant par les concerts et autres manifestations pour récolter des fonds, la création d'une maison des patients unique en France, ou des interventions dans des lycées pour sensibiliser et expliquer, encore et toujours.Aujourd'hui, si Laurence et Pierre Lemarchal parlent de Grégory au quotidien, c'est pour partager leur expérience avec les familles qui connaissent le même chemin de souffrance, les grandes joies et les grandes peines, les peurs et les espoirs. Et pour expliquer au grand public qui aimait le chanteur, ce que traversent les autres, pour, comme lui, avoir la vie la plus normale possible, et garder le droit de croire en ses rêves.Nous avons suivi Laurence et Pierre Lemarchal dans leurs échanges avec quatre patients ou familles, à quatre âges différents de la vie et quatre stades de progression de la maladie. Nous verrons Linda raconter comment le ciel lui est tombé sur la tête quand elle a appris que sa petite Chloé, cinq ans, était atteinte de mucoviscidose. Nous entendrons la rage et la colère de Sacha, 13 ans, face à la lourdeur des soins quotidiens. Nous comprendrons avec Jérémy, 27 ans, combien il est difficile de se construire un avenir quand les statistiques vous prédisent une fin précoce. Nous écouterons avec émotion Cécile, 38 ans, en attente de la transplantation pulmonaire qui pourrait lui sauver la vie.À travers des images d'archives familiales inédites, nous retracerons le parcours de vie de Grégory depuis sa naissance. Son destin, celui de nos quatre témoins, et le quotidien de Laurence et Pierre Lemarchal s'entrelacent autour du même axe : le combat contre la mucoviscidose.