Laurence et Pierre Lemarchal continuent leur combat contre la mucoviscidose  

Mercredi 3 mai à 21h00 sur TMC, retrouvez Laurence et Pierre Lemarchal, les parents de Gregory, qui poursuivent le combat contre la mucoviscidose. Nous les avons suivis pendant un an sur les routes de France, pour comprendre pourquoi et pour qui ils ont choisi de se battre. Et comment Grégory est toujours présent au quotidien. Ils mènent leur vie à 100 à l'heure, à l'image de leur fils, de rencontres avec les patients et les familles partout dans le pays, en inaugurations dans des services hospitaliers réhabilités grâce à eux, en passant par les concerts et autres manifestations pour récolter des fonds, la création d'une maison des patients unique en France, ou des interventions dans des lycées pour sensibiliser et expliquer, encore et toujours.Aujourd'hui, si Laurence et Pierre Lemarchal parlent de Grégory au quotidien, c'est pour partager leur expérience avec les familles qui connaissent le même chemin de souffrance, les grandes joies et les grandes peines, les peurs et les espoirs. Et pour expliquer au grand public qui aimait le chanteur, ce que traversent les autres, pour, comme lui, avoir la vie la plus normale possible, et garder le droit de croire en ses rêves.