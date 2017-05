Scoop ! Grégory Lamarchal a été champion de France de rock sauté en 1998  

Le combat contre la mucoviscidose continue ! L'adolescence est une période compliquée. La rage et la colère, Laurence et Pierre Lamarchal les retrouvaient aussi chez Grégory, c'est certainement l'une des raisons qui l'ont poussé à relever une kyrielle de défis au cours de sa vie, il deviendra d'ailleurs champion de France de rock sauté en 1998. Loin de s'apitoyer sur son sort, le jeune Grégory Lemarchal se donnait corps et âme dans tout ce qu'il entreprenait. Regardez ! — Extrait du documentaire « Grégory Lemarchal, 10 ans sous son regard » diffusé mercredi 3 mai sur TMC, à (re)voir sur MYTF1.