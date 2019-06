Grey's Anatomy, Station 19 - La saison 2 arrive le mercredi 19 juin sur TF1

«Grey’s Anatomy : Station 19» saison 2, revient bientôt sur TF1. Pour patienter, MYTF1 vous offre les premières minutes.

Au péril de leur vie

Explosions, pertes de connaissance, blessures sévères… la tension est à son apogée dès les premières minutes de la saison 2 de «Grey’s Anatomy : Station 19». Au fil des dix-sept épisodes, les pompiers de la Station 19 qui risquent tous les jours leur vie n’en sortiront pas indemnes…

Dans la première saison du spin-off de la série médicale à succès d’ABC, nous faisions connaissance avec les pompiers de la station 19 par le biais de Ben Warren, le mari de Bailey, ancien chirurgien reconverti chez les soldats du feu. Andy Herrera, jeune recrue déterminée à suivre les traces de son père, Priutt Herrera, alors capitaine de la caserne, s’évertue à faire ses preuves pour lui succéder. Mais elle n’est pas la seule à convoiter le poste. Jack Gibson veut lui aussi devenir le chef de la Station 19 et leurs relations, qui ne se limitent pas à la sphère professionnelle, sont quelque peu compliquées…

Action et émotion

On les retrouve à la fin d’une première saison particulièrement riche en émotions. Tous les pompiers de la Station 19 sont sur le qui-vive. Confronté à l’incendie d’une villa dont l’accès ultra sécurisé lui donne du fil à retordre, Dean Miller enchaîne des erreurs fatales qui mettent en péril plusieurs membres de l’équipe. Dans l’épisode final, un incendie se déclare dans un gratte-ciel du centre ville et mobilise tous les soldats du feu de Seattle. Les héros de la Station 19 prennent la relève à la tombée de la nuit. Ben, qui vient de fêter l’extinction de son 50e incendie, fait équipe avec Travis et exulte car il se voit confier pour la première fois les clés du camion d’intervention. Mais une fois sur place, ce jour qu’il voyait comme l’un des plus beaux de sa vie tourne au cauchemar… Une explosion crée un vent de panique et les victimes se ruent dans les escaliers. Bravant le caractère particulièrement périlleux de cette opération, chaque pompier de la Station 19 cherche à se mettre en avant pour épater Ripley qui doit nommer le prochain capitaine de la caserne. Mais si l’esprit de compétition les anime, la solidarité finit par prendre le dessus dans ces circonstances terribles où plusieurs des personnages phares de la série se retrouvent entre la vie et la mort…

Nouveaux visages

Forte de son succès, Grey’s Anatomy : Station 19 s’est offert dix-sept nouveaux épisodes, soit sept de plus que la saison précédente. Après la présence de figures emblématiques de Grey’s Anatomy (Meredith, Bailey…) en saison 1, d’autres personnages récurrents s’invitent dans ces nouveaux épisodes. On retrouve notamment le Dr Andrew DeLuca et le Dr Maggie Pierce. De nouvelles têtes font également leur apparition. Le comédien Dermot Mulroney, vu dans Shameless ou Le mariage de mon meilleur ami, se glisse dans la peau du père de Ryan Tanner, policier, voisin et meilleur ami d’Andy. Un retour loin d’être anodin pour le jeune homme qui n’a pas vu son père, aux prises avec la justice, depuis de nombreuses années. Un nouveau pompier intègre la caserne dès le premier épisode. Interprété par Boris Kodjoe (Code Black, Resident Evil), le capitaine Robert Sullivan est loin de faire l’unanimité. Très à cheval sur le règlement, il surveille les faits et gestes de chacun, ce qui rend son intégration très compliquée. La saison 2 fera en revanche ses adieux à un personnage emblématique de la Station 19 dans un double épisode crossover avec la saison 15 de Grey’s Anatomy. Grey’s Anatomy : Station 19, hissé au troisième rang de tous les drames sur ABC cette saison, derrière Grey’s Anatomy et Good Doctor, est d’ores et déjà renouvelée pour une troisième saison qui sera supervisée par Krista Vernoff, la showrunneuse de la série médicale. Un changement qui promet encore plus de connexions entre les deux séries et davantage d’interaction entre les personnages.