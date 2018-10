Ryan se rend à la caserne 19 pour organiser un exercice de simulation de catatstrophe, à propos duquel Jack et lui s'affrontent. Alors que l'état de santé du capitaine Pruitt s'aggrave, Andy reste à ses côtés. Les pompiers et la police interviennnent sur un incendie dans une galerie commerciale. Jack et Ryan n'ont pas d'autre choix que de collaborer.