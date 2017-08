Par ZY | Ecrit pour TF1 |

« Moins sombre et plus sexy », c’est ce à quoi devrait ressembler la 14e saison de Grey’s Anatomy. C’est en tout cas, ce qu’a confié l’acteur Giacomo Gianniotti, l’interprète d’Andrew DeLuca, au magazine américain TV Line. Celui qui incarne l’ami, le confident et peut-être l’amoureux transi de Jo Wilson a en effet fait quelques révélations quant à la teneur de cette 14e saison.

« C’est plus drôle, plus sexy et plus léger. On va s’amuser cette saison, » a d’abord annoncé l’acteur de 28 ans. Une ambiance plus fun donc qui pourrait trancher avec l’atmosphère parfois dramatique qui régnait ces dernières saisons au sein du Grey Sloane Memorial Hospital.

« Il a eu beaucoup de ruptures et de deuil, donc nous voulons montrer les personnages en train de s’amuser, » a-t-il également déclaré. Mais en plus de voir à nouveau nos médecins préférés prendre du bon temps et sourire, on pourrait bien les voir également tomber amoureux. « De nombreux personnages masculins sont célibataires, nous allons donc explorer cette dynamique, » a ainsi confié Giacomo Gianniotti.

Alors verra-t-on April et Jackson se rapprocher à nouveau ? Jo et Alex finiront-ils par se retrouver ? Ou la jeune femme lui préférera-t-elle finalement Andrew ? Et qu’en est-il de Meredith et Nathan ? Pour le savoir, il faudra encore patienter un peu. Si le retour de la série est prévu pour le 28 septembre aux Etats-Unis, on ignore encore sa date de diffusion sur TF1.





