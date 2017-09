Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avis à tous les fans de la série Grey’s Anatomy. Le compte à rebours est lancé avant de découvrir la nouvelle saison de la série. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans attendent avec impatience d’en savoir plus sur le contenu de cette nouvelle saison qui s’annonce d’ores et déjà passionnante. C’est le moment de faire le point et de revenir sur les choses à connaître absolument sur la nouvelle saison.

Premier point à retenir et pas de des moindres … des personnages sont sur le départ.

MYTF1 vous en avait déjà parlé il y a quelques semaines, le casting risque d’être particulièrement perturbé avec la création d’un nouveau spin-off par Shonda Rhimes. L’acteur qui interprète le personnage de Ben dans Grey’s Anatomy ne devrait pas revenir dans la série pour pouvoir se consacrer pleinement à ce nouveau projet très excitant. Le personnage de Leah Murphy est également aux abonnés absents sur le tournage de la nouvelle saison de Grey’s Anatomy. La liste vat-elle s’allonger ?



Jo et Alex vont-ils se rabibocher ?

Impossible de passer à côté de cette question particulièrement redondante. Les fans de la série attendent de connaître la réponse avec impatience, mais il faudra faire preuve de patience. En effet, les choses pourraient prendre du temps entre les deux personnages. Les téléspectateurs étaient fan de leur couple et ils espèrent encore les revoir ensemble. Verront-ils leur rêve se réaliser ?

Un nouveau triangle amoureux ?

D’après les premiers informations qui ont été dévoilées sur la prochaine saison de Grey’s Anatomy, les couples devraient en voir de toutes les couleurs, dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais la bonne nouvelle qui a particulièrement aiguiser notre curiosité. Un triangle amoureux serait envisagé dans la prochaine saison. Il aurait lieu entre April … Jackson et … Stéphanie. L’avenir du couple Japril sera plus que jamais en question dans la prochaine saison de la série.

Revivez en vidéo les meilleurs moments des précédentes saisons