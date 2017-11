Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Le 300ème épisode de Grey's Anatomy a été diffusé hier soir aux Etats-Unis et pour l'occasion les comédiens les plus emblématiques du show ont repris le chemin du tournage pour faire une apparition dans la série. Katherine Heigl, T. R Knight et Sandra Oh sont donc de retour pour le plus grand plaisir des fans de la première heure pour faire revivre leurs personnages : George O'Malley, Izzie Stevens, et Cristina Yang. Dans ce nouvel épisode très spécial de 40 minutes, ils seront à l'écran, mais pas comme on l'imagine...



A Boston pour la cérémonie des Harper Avery, Meredith sera confrontée à de véritables fantômes : elle y rencontrera des personnages qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ses anciens amis, et pas uniquement physiquement. Leurs personnalités et même leurs goûts semblent être exactement les mêmes ! Bien entendu, ces trois personnes vont énormément troubler Meredith qui sera forcée de faire face à son passé...

Retour sur une saison qui a marqué les fans :