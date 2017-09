Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Grey's Anatomy version film d'horreur, cela donnerait quoi ? Et bien, les fans de la série vont bientôt pouvoir le découvrir à l'occasion des célébrations du 300ème épisode du show. Depuis plus de 13 ans maintenant la série régale son public à coup de rebondissements toujours plus grand, et d'un éventail émotionnel toujours plus fourni. Et en novembre prochain, Grey's Anatomy, et toute son équipe, fêtera donc son 300ème épisode. Un marqueur fort pour Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson et James Pickens Jr notamment, qui sont présents aux côtés de Shonda Rhimes depuis les premiers instants de la série.

Ce 300ème épisode devra donc être célébré en grande pompe et selon TV Line, les producteurs seraient déjà en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient concocter d'original pour les équipes de tournage et pour les fans. Et quoi de mieux que de regarder du côté de ce qui cartonne au box-office américain en ce moment ? Ainsi, devant les audiences folles du remake du film d'horreur Ça, la production aurait décidé pour son 300ème épisode de rendre hommage à cette oeuvre culte, adaptée d'un roman de Stephen King, maître de l'horreur. L'épisode en question sera écrit par Krista Vernoff et devrait bientôt être en tournage. Dans sa version originale, il s'intitulera : "Who Dies, who lives, who tell your story", que l'on peut traduire par "Qui meurt, qui vit, qui raconte ton histoire".

Un clown terrifiant

Un titre qui fait froid dans le dos et ne laisse rien présager de bon pour Meredith, déjà menacée dans la saison 12 sur son lieu de travail (voir vidéo ci-dessous), et les siens, d'autant qu'au programme de l'épisode, on retrouvera, selon les écrits de TV Line, "un clown effrayant, très probablement dangereux !" Un clown machiavélique donc comme il est possible de le voir dans le film d'horreur Ça, et qui risque de hanter les couloirs du Grey Sloan Mémorial Hospital au grand dam de la bande de chirurgiens qui y travaille. Les intrigues et les ambiances un peu terrifiantes, Krista Vernoff connaît bien. La scénariste est à l'origine des épisodes de la série Charmed diffusés entre 2000 et 2004. Elle connaît également très bien l'univers de Shonda Rhimes pour avoir travaillé et produit de nombreux épisodes de Grey's Anatomy.

VIDEO. Meredith, menacée au sein même de l'hôpital !