Camilla Luddington a débarqué dans Grey’s Anatomy en 2012 dans le tout premier épisode de la saison 9. Depuis, elle s’est fait une place et pas n’importe laquelle puisque son personnage, Josephine Wilson, Jo pour les intimes, a été au centre de la dernière saison diffusée, la 13, en raison de sa relation avec Alex Karev (voir vidéo ci-dessous) Or, pour de nombreuses personnes, la jeune maman reste assez énigmatique. Elle fait rarement la couverture des magazines, à scandale ou autre, et arrive très bien à préserver son intimité. MYTF1 revient cependant sur quelques détails de la vie de la jeune femme que peu de gens savent…

Elle adore peindre

Camilla Luddington a plus d’un talent dans son sac. Certes, elle manipule particulièrement bien l’art de la comédie, mais elle est également douée en peinture. Dans une interview avec The Reel Spin, elle révélait il y a quelques années, qu’elle était très adepte de la peinture à l’huile. "J’adore, j’ai environ cinq tableau chez moi que j’ai peints moi-même", avait-elle confié. "C’est tellement relaxant, j’adore m’asseoir sur mon balcon, mettre un peu de musique, et que me vienne l’inspiration", ajoutait-elle.

Elle est "so" british

Lorsque l’on entend parler Camilla Luddington dans la version originale de Grey’s Anatomy, on a bien du mal à se dire qu’elle n’est pas de nationalité américaine. Et non ! L’actrice est née à Berkshire, en Angleterre, en 1983, et a déménagé avec sa famille au Texas lorsqu’elle avait 14 ans. Aussi, son accent est-il en réalité particulièrement "british". L’actrice a appris à maîtriser l’accent américain au fil du temps en passant beaucoup de temps devant les émissions de télévision américaine. Elle fait d’ailleurs très souvent des allers-retours entre les États-Unis et le Royaume-Uni, bien qu’elle dise adorer vivre à Los Angeles, en bord de mer.

Elle adore les jeux vidéo

En parallèle de son personnage dans Grey’s Anatomy, Camilla Luddington s’est faite connaître pour son travail sur la série de jeux vidéo Tomb Raider. C’est en effet elle qui a prêté sa voix et ses traits à la nouvelle version de Lara Croft. Mais alors pourquoi avoir accepté ce projet ? Tout simplement car l’actrice est une mordue de jeux vidéo ! Elle a donc sauté sur l’occasion lorsqu’on lui a proposé de travailler sur cette saga. Lors de la sortie de la première version du jeu, elle était trop jeune pour que ses parents l’autorisent à jouer, mais son frère aîné était un grand fan de Lara Croft, a-t-elle dit lors d’une interview à Maxim. C’est lui qui l’a initiée au monde du jeu-vidéo.

Elle déteste l’eau

Non, Camilla Luddington n’est pas alcoolique. Pourtant, elle a reconnu dans un entretien avec le site Who What Wear qu’elle détestait boire de l’eau. L’actrice est néanmoins bien consciente que son corps ne pourrait pas survivre sans eau, aussi fait-elle bien attention à en mélanger tous les jours avec du jus ou avec de la poudre aromatique pour l’aider à apprécier le "goût" de l’eau. "L’eau c’est ennuyeux, je sais que c’est une mauvaise habitude, mais je dois la mélanger avec quelque chose pour pouvoir la boire", avait-elle déclaré.

