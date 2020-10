5 choses que vous ignorez sur Ellen Pompeo !

Depuis plus de dix saisons, Ellen Pompeo est au cœur des intrigues de la série Grey’s Anatomy. Si son rôle n’a plus de secrets pour ses fans, l’actrice demeure mystérieuse.

Grey’s Anatomy a changé la vie d’Ellen Pompeo. En treize ans, elle est devenue une actrice célèbre. Avant d’incarner le rôle de Meredith Grey, Ellen Pompeo a décroché plusieurs rôles à la télévision et s’est même engagée pour des causes caritatives. Retour sur la vie de l’actrice hors caméra !



Des rôles au cinéma

Outre ses rôles à la télévision, Ellen Pompeo a côtoyé des grands acteurs au cinéma. Après avoir joué dans Arrête-moi si tu peux, où elle donne la réplique à Leonardo DiCaprio, elle joue dans Moonlight Mile.

Une apparition remarquée dans Friends



En 2004, Ellen Pompeo fait une brève apparition ans la série Friends. L'actrice y incarne le rôle de Missy, une ancienne camarade de Ross et Chandler dans l'épisode 11 de la saison 10. Elle intègre un an plus tard la série Grey’s Anatomy.

Une actrice engagée

Comme dans la série, Ellen Pompeo a le cœur sur la main. La jeune femme s’est engagée dans de nombreuses œuvres caritatives. A de multiples reprises, elle s’est notamment prononcée pour la défense des animaux en apportant son soutien à l’association PETA.

Une femme comblée et épanouie

Dans la vraie vie, Ellen Pompeo est très amoureuse de Chris Ivery, un producteur de musique. Les deux amoureux se sont rencontrés dans un supermarché en 2003 et se sont mariés en 2007.

Les filles d'Ellen Pompeo

Ellen Pompeo est une maman comblée. En 2009, l’actrice donne naissance à une petite fille prénommée Stella Luna. En 2014, elle annonce via les réseaux sociaux qu’elle va devenir à nouveau maman grâce à une mère porteuse. Ellen Pompeo dévoile alors des images de sa petite fille Sienna May sur les réseaux sociaux.