Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La série de Shonda Rhimes Grey’s Anatomy a réussi à s’imposer dans le paysage audiovisuel des téléspectateurs comme un show incontournable à ne manquer sous aucun prétexte. Meredith Grey et tous les personnages du Grey Sloan Memorial ont pris une place particulière dans le cœur des téléspectateurs. Mercredi soir, dans les deux épisodes inédits de Grey’s Anatomy diffusés sur TF1, les fans ont d’ailleurs pu assister à quelques scènes émouvantes qui ont ravivé des souvenirs particulièrement douloureux comme la mort de Derek. Mais aujourd’hui, une question nous brûle les lèvres : savons-nous réellement tout sur notre série préférée ? A en croire les informations dévoilées par Shonda Rhimes lors d'une série de conférences qu’elle animait : la série a encore quelques secrets à dévoiler.

Alex Karev

On le sait l’étape des castings est toujours une phase cruciale dans la création d’une nouvelle série télévisée. Dans la série de documents inédits qu’elle dévoile à ses étudiants, on apprend qu’Alex Karev ne faisait pas du tout partie du pitch original. Il a été rajouté une fois que le pilote a été tourné.

Derek Sheperd

Quand Derek arrive à Seattle, il est séparé d’Addison. Mais ce que nous ne savions pas c’est que Derek devait avoir une fille adolescente. C’est elle qui l’aurait convaincu de faire son travail à l’hôpital. Shonda Rhimes avait écrit à ce sujet : "C’est sa chance de compenser toutes les erreurs qu’il a pu faire avec elle quand elle était plus jeune".

Sex And The City

Oui, ce n’est pas qu’une impression. Il y a bien des parallèles entre Grey’s Anatomy et Sex And The City. Shonda Rhimes serait même allée jusqu’à appeler la série "Sex In The Surgery".

Preston Burke

A l’origine, Preston Burke avait à l’origine une femme et des enfants qui l’ont fait se sentir piégé. Sa trame romanesque tournait autour de son envie de quitter sa femme.

Shonda Rhimes avait pensé à tout

Lorsqu’elle a travaillé à la construction de ses personnages, Shonda Rhimes a même décrit ce qu’on pourrait trouver dans les casiers des internes. Par exemple pour Cristina Yang, elle avait imaginé une paire de talons pour sortir après le travail, mais également une boîte de préservatifs en cas de besoin.