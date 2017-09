Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Jessica Capshaw interprète le rôle d’Arizona Robbins dans la série Grey’s Anatomy depuis de nombreuses années déjà. Et si les téléspectateurs ont sans aucun doute l’impression de tout connaître de son personnage, ce n’est pas forcément la même chose au sujet de l’actrice. Dans une récente interview accordée à US Weekly, l’actrice a confié 25 choses que les téléspectateurs ne connaissent pas à son sujet et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actrice a montré une nouvelle facette de sa personnalité. Elle confie tout d’abord :





1- « Mon rêve ultime serait de savoir chanter et danser comme Beyonce. Dans ma tête, je suis sur la scène du Madison Square Garden et je suis rayonnante. Bien sûr, dans la vraie vie, cette phrase ne sonne pas vraiment vraie. »









2- « Je peux faire beaucoup d’accents différents, mais je ne sais absolument pas faire l’accent australien. Ça n’empêche pas Camilla Luddington, qui a l’accent parfait, d’essayer de m’aider, mais surtout de se moquer de moi. »









3- « Je suis du signe astrologique du Lion donc je suis farouchement loyal. Et surtout j’apprécie les belles crinières. »









4- « Nous sommes devenus amis avec Taylor Swift principalement parce qu’elle est fan de Grey’s Anatomy. Je rappellerai ça à mes enfants quand je prendrai de l’âge et qu’ils prétendront que je ne suis pas super cool. »









5- « Michelle Obama est mon idole. Elle est parfaite : intelligente, passionnée, belle. Elle est une inspiration en tant que mère et en tant que professionnelle. »

Le crash a tout changé pour Arizona Robbins dans la série