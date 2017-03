Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Invités au PaleyFest de Los Angeles, les acteurs de Grey’s Anatomy se sont retrouvés face aux questions des journalistes. Et ils n’ont pas hésité à révéler des détails sur la suite des aventures de leurs personnages. Ellen Pompeo, qui joue l’héroïne depuis le 27 mars 2005, date du lancement de la série créée par Shonda Rhimes, s’est ainsi confiée sur sa première expérience derrière la caméra - elle a réalisé l’épisode 18 : "Je joue dans cette série depuis 13 saisons donc je n’étais pas vraiment nerveuse quant à la réalisation des scènes, sans vouloir paraître arrogante. J’étais plus nerveuse à propos des aspects techniques, j’ai le meilleur casting du monde avec lequel travailler." Avec sa nouvelle casquette de réalisatrice, Ellen Pompeo a ajouté une nouvelle corde à son arc. Et l’actrice semble impatience de découvrir le résultat sur le petit écran : "J’ai hâte de faire pleurer les gens", a-t-elle ajouté.

Du côté des histoires d’amour, l’héroïne sera encore indécise quant à sa relation avec Nathan Riggs, alias Martin Henderson. Et le nouvel arrivé dans la série est ravi de partager cette storyline avec l’actrice : "C’était merveilleux de jouer un personnage qui a polarisé l’attention, a commenté l’acteur. C’est impossible d’être un homme bien sans une femme à ses côtés."

En tout cas les prochains épisodes de Grey’s Anatomy risquent bien de vous surprendre. Debbie Allen (Catherine Avery) promet d’ailleurs que la fin sera "hot".

Ils étaient (presque) tous présents pour l’évènement : Ellen Pompeo, Sarah Drew, Jessica Capshaw, Chandra Wilson, Kelly McCreary, Caterina Scorsone, Jerrika Hinton, Debbie Allen, Jesse Williams, Kevin McKidd, James Pickens JR, Martin Henderson, Giacomo Gianniotti et Gaius Charles. Seule Camilla Luddington était absente en raison de sa grossesse.







☺️☺️☺️☺️ Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 19 Mars 2017 à 14h29 PDT









My sisters. @caterinascorsone @seekellymccreary Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 19 Mars 2017 à 14h36 PDT

Grey's Anatomy revient dès le 5 avril sur TF1