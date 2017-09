Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Pour certains fans, il y a l'avant et l'après Docteur Mamour. La disparition tragique de Derek Shepherd dans la saison 11 de Grey's Anatomy n'a laissé personne de marbre. Aujourd'hui encore, le souvenir du chirurgien du Grey Sloan Memorial Hospital reste douloureux. D'ailleurs, lorsque Shonda Rhimes avait décidé, pour les besoins d'un épisode de la saison 12, de faire réapparaître à l'écran le personnage joué par Patrick Dempsey, de nombreux internautes lui en avaient voulu, leur peine étant encore trop présente. Pourtant, le comédien n'apparaissait que sous la forme de flashbacks alors que sa petite soeur, Amelia, s'apprêtait à opérer une patiente qu'il avait suivie dix ans auparavant.

Qu'en serait-il alors si Patrick Dempsey devait faire son retour dans Grey's Anatomy, qui plus est accompagné de son ex-épouse de télévision, Addison Montgomery, alias Kate Walsh ? L'actrice a posté sur son compte Facebook lundi, un cliché sur lequel on la voit en compagnie de feu Derek Shepherd. Blouse blanche, chevelure impeccable, et complicité évidente... on se croirait presque revenu au tout début de la série, lorsqu'Addison était encore l'une des stars du Seattle Grace Hospital et Derek un être de chair et d'os. "Regardez qui est de retour ?", écrit l'actrice en commentaire de la photo, accompagné des hashtag "Tv doctors" et "Behind the scenes" (que l'on peut traduire par en coulisses).





Vrai ou faux retour ?

Les deux stars vont-elles donc faire une apparition dans la saison 14 de Grey's Anatomy ? Même s'il est à n'en pas douter que de nombreux fans accueilleraient ce petit "cadeau" à bras ouverts, ni Shonda Rhimes, ni Ellen Pompeo, ni les principaux intéressés n'ont affirmé, récemment, qu'un "come back" était à l'ordre du jour. Mais Kate Walsh est connue pour être joueuse... Aussi a-t-elle sans doute voulu brouiller les pistes puisqu'elle et Patrick Dempsey se sont récemment retrouvés pour le tournage d'une campagne publicitaire de santé mettant en scènes les "médecins de la télévision américaine". Il est donc davantage probable que l'actrice ait souhaité partager un moment "en coulisse" de ce tournage inédit. Dommage, le retour de Derek et Addison dans Grey's Anatomy en aurait ravi plus d'un.

En attendant, on peut encore se réjouir de leur présence à l'écran en redécouvrant les épisodes de la saison 2 de Grey's Anayomy, diffusés sur la chaîne HD1 !