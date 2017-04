Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est une nouvelle inattendue qui a fait l’effet d’une bombe auprès des fans de Grey’s Anatomy. Selon <em>TMZ</em>, Jesse Williams, alias Jackson Avery dans la série médicale culte, et sa femme Aryn Drake-Lee se seraient séparés. Le site people américain affirme ainsi que le couple, ensemble depuis 2007 et marié depuis septembre 2012, aurait déposé la semaine dernière une demande de divorce pour 'différents irréconciliables". Affirmant ne pas savoir lequel des deux "a fait cette demande", TMZ précise que cette rupture est "amicale".

A en croire certains bruits de couloir, le comédien et sa femme travaillant dans l’immobilier ne "seraient plus ensemble depuis un moment". Mais le couple, qui a deux enfants – une fille baptisée Sadie qui a 3 ans et un garçon Maceo né en 2015 – voulait "garder cette rupture secrète notamment vis-à-vis du public", selon un proche. Une séparation qui a de quoi surprendre tant le comédien ne tarissait pas d’éloges sur sa femme. "J’étais prof lorsque je l’ai rencontrée, donc elle m’a accompagné à travers différentes facettes de ma carrière. Elle est avec moi contre vents et marées", confiait-il ainsi dans un entretien accordé il y a quelques années à USA Today.

Si Jesse Williams n’est plus avec sa femme, il ne serait pas pour autant un cœur à prendre, loin de là. Le comédien de Grey’s Anatomy aurait déjà retrouvé l’amour dans les bras d’une femme évoluant, cette fois-ci, dans le même milieu que lui. Selon certains médias américains, il serait désormais très proche de Minka Kelly, une actrice vue notamment dans le film le Majordome et dans la série Parenthood. Le nouveau couple aurait d’ailleurs été aperçu le mois dernier à Paris. "Il faisait tout pour qu’on ne le reconnaisse pas. Elle avait l’air très heureuse. Ils se tenaient par la main et étaient très romantiques. Ils se comportaient vraiment comme un couple", affirme ainsi BlindGossip.