Dans le cœur des fans, la vie sentimentale de Meredith Grey est indissociable de celle de Derek Shepherd. Et même deux saisons après la mort du docteur Mamour, son souvenir est douloureux. Pour beaucoup, Derek a été LE grand amour de Meredith, et quiconque réussira à pénétrer le cœur de la chirurgienne ne pourra jamais arriver à la hauteur de Derek. Mais pourtant, il est un personnage qui connaît Meredith comme personne et qui a toujours été à ses côtés, dans toutes ses épreuves au fil des années. Il s’agit d’Alex Karev.

Si dans la saison 13, Alex doit affronter ses pires tourments, étant accusé de violences aggravées par le tribunal après avoir agressé Andrew DeLuca, il reste un des piliers de Grey’s Anatomy, et surtout le dernier "survivants" de la bande d’internes arrivés au Grey Sloan Memorial en 2015 avec Meredith. De plus en plus de rumeurs laissent donc poindre le doute quant à une possible romance entre les personnages d’Alex et Meredith. Et Justin Chambers en personne, qui incarne Alex Karev depuis les débuts, n’exclut rien. "Je pense que tout est possible", a-t-il ainsi déclaré à Entertainment Tonight il y a quelques semaines lors de son passage au PaleyFest. "Je pense que oui, deux amis peuvent devenir amants, comme ça. C’est possible".

Un passé commun

Si l’acteur préférerait que leurs deux personnages restent amis, "je pense que cela leur correspond mieux" dit-il, il n’est pas complètement fermé à l’idée d’une histoire d’amour entre Meredith et Alex. "Qui peut savoir ? Personne ne peut prédire l’avenir, n’est-ce pas ? Regardez, moi j’étais bien ami avec ma femme avant que l’on ne commence à sortir ensemble", a-t-il ainsi confié. "Alex et Meredith sont amis depuis un sacré bout de temps. Ils ont traversé des tas de choses ensemble, et je sais pas, ce serait peut-être un peu bizarre, mais tout est possible", a confirmé l’acteur.

